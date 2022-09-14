Шмыгаль назвал условие эвакуации населения в зимний период в случае ударов РФ по критической инфраструктуре Украины 14 сентября, 16:04 Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по ТЕЦ-5 в Харькове, в результате чего без света остались населенные пункты в пяти областях (Фото:ГСЧС)

Областные администрации разработали план эвакуации населения в зимний период в случае невозможности восстановить разрушенную Россией критическую инфраструктуру в короткие сроки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

«Безусловно, мы не исключаем, если враг будет коварно и терористически продолжать разбивать нашу инфраструктуру и города будут оставаться без тепла и света, когда на улице будет мороз, то, конечно, мы будем применять такой элемент как эвакуация людей в случае невозможности восстановить инфраструктуру на протяжении короткого периода», — отметил он.

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Шмыгаль добавил, что эвакуация будет применяться, если восстановительные работы будут занимать более двух суток.

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

В ГУР предупредили, что войска РФ готовят провокации на Запорожской АЭС, под угрозой также и другие атомные станции Украины.

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