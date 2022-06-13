Марионетка Кремля Пушилин заявил, что обратится к Путину за «дополнительными союзническими силами» 13 июня, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Дым после обстрелов в небе над Донецкой областью, 13 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Марионетка Кремля Денис Пушилин заявил, что террористическая организация «ДНР» запрашивает у России «дополнительные союзнические силы» на фоне обстрелов Россией же Донецка, в которых оккупанты безосновательно обвиняют украинскую сторону.

Его заявления распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

Ранее 13 июня украинский журналист Денис Казанский сообщил в Telegram, что по оккупированному Россией Донецку целый день продолжаются удары, причем стреляют практически из самого Донецка, о чем свидетельствуют видео с моментами попаданий. Обстрелы ведутся с территории, подконтрольной российским оккупантам.

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