Марионетка Кремля Пушилин заявил, что обратится к Путину за «дополнительными союзническими силами»

13 июня, 21:14
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Дым после обстрелов в небе над Донецкой областью, 13 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым после обстрелов в небе над Донецкой областью, 13 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Марионетка Кремля Денис Пушилин заявил, что террористическая организация «ДНР» запрашивает у России «дополнительные союзнические силы» на фоне обстрелов Россией же Донецка, в которых оккупанты безосновательно обвиняют украинскую сторону.

Его заявления распространило кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

Ранее 13 июня украинский журналист Денис Казанский сообщил в Telegram, что по оккупированному Россией Донецку целый день продолжаются удары, причем стреляют практически из самого Донецка, о чем свидетельствуют видео с моментами попаданий. Обстрелы ведутся с территории, подконтрольной российским оккупантам.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецк ДНР Денис Пушилин ЛДНР Российские военные провокации ОРДЛО Оккупированные территории Война России против Украины

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