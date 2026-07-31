17 июля Национальный институт травматологии и ортопедии с официальным визитом посетила французская делегация во главе со Специальной уполномоченной Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины г-жой Мюриэль Ляку-Лябарт. В состав делегации вошли представители Министерства экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции, Посольства Франции в Украине, а также команды программы Expertise France в сфере здравоохранения в Украине.

17 июля Национальный институт травматологии и ортопедии с официальным визитом посетила французская делегация во главе со Специальной уполномоченной Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины г-жой Мюриэль Ляку-Лябарт. В состав делегации вошли представители Министерства экономики, финансов и промышленного и цифрового суверенитета Франции, Посольства Франции в Украине, а также команды программы Expertise France в сфере здравоохранения в Украине.

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Гости ознакомились с результатами реализации совместного проекта по оснащению медицинских учреждений, в частности с работой двух единиц медицинского оборудования — уникальных аппаратов для нейрореабилитации Dessintey. В РеабиЦентре отметили, что они используются в терапии пациентов с ампутированными верхними и нижними конечностями.

Реабилитационное пространство РеабиЦентр начал свою работу в декабре 2024 года по инициативе мецената Олеся Довгого. Здесь предоставляют бесплатную высокотехнологичную помощь военным и гражданским лицам, пострадавшим в результате войны с РФ. Основной профиль работы мультидисциплинарной команды, состоящей из 47 высококвалифицированных специалистов, — травматология и ортопедия. В команду также входят специалист по речевой терапии, группа психологов и психиатр.

Медицинский директор Национального института травматологии и ортопедии отметил, что с 2014 года учреждение оказывает медицинскую помощь пациентам с тяжелыми минно-взрывными ранениями. С началом полномасштабной войны работа ведется на пределе возможностей, поэтому крайне необходима помощь международных партнеров.

Украинская и французская стороны подтвердили намерение продолжать плодотворное сотрудничество с целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам.