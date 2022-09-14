Дания будет обучать украинских военных на своей территории 14 сентября, 10:27 Дания присоединится к программе подготовки украинских военных (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Дания согласилась обучать украинских военных на своей территории для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

Об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бедсков во время визита в Киев 13 сентября, пишет Express.

Он отказался сообщать подробности о месте и сроках обучения.

«Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военных», — добавил Бедсков.

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На данный момент украинских военных тренируют в Великобритании. Обучение прошли уже около 4700 украинских военных на полигонах на севере, юго-западе и юго-востоке страны с момента их начала в июне.

Командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

Военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды, присоединились к своим британским коллегам для обеспечения расширенной учебной миссии.

Дания также направила 130 своих военных инструкторов в Британию для тренировок украинских бойцов.

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