Группа Вагнера в Украине не разбита, а уничтожена — военный историк 1 мая, 16:12 Вагнер-центр в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Военнослужащий и военный историк Роман Пономаренко в эфире Radio NV заявил, что группа Вагнера была в Украине не просто разбита, а уничтожена.

«Интересно, что вчера [главарь ЧВК Вагнер] Пригожин объявил их потери - 94 человека. Это колоссальные потери за один день для одного подразделения. Это, можно сказать, почти полностью уничтожена [их группировка]. Уже там зеков не осталось. Там остались профессионалы. И, судя по имеющимся данным, их уже не такое большое количество. Потому что Пригожин постоянно жалуется на то, что нет поддержки, нет снарядов», — рассказал Пономаренко Radio NV.

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Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли констатировать, что группа Вагнера под Бахмутом разбита, военный историк подчеркнул, что она «не разбита, а уничтожена».

«Разбита — это если бы мы ее разгромили в открытом бою, уничтожили, взяли в плен, а мы просто перемололи, как мельница мелет. Так они лезли, лезли, лезли, мы их уничтожали изо дня в день. Их темп продвижения высчитывали – где-то 25 метров в день. Полгода они продвигались. И эти 25 метров в день они оплачивали колоссальными человеческими потерями. Поэтому в этих условиях даже сам Пригожин заволновался, что ЧВК Вагнер в Украине может быстро сойти на нет. Потому что пополнять людей почти некем», — объяснил он.

29 апреля главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, ведь «вагнеровцы заканчиваются».

11 апреля представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что вагнеровцы на фронте закончатся через два месяца, если Россия не изменит свою тактику.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнер вывела из российских тюрем 38 244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.