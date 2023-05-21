Украинский боец рассказал о продвижении под Бахмутом и о том, что заставит россиян отступать в самом городе 21 мая, 11:03 Украинские военные отдыхают после боя неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал в интервью Radio NV о продвижении украинских военных под Бахмутом и о том, что заставит россиян отступать в самом городе.

«Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед», — заявил Сиротюк в эфире Radio NV.

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По словам военного, эти успехи даются с трудом.

«Хотя не самое лучшее дело — двигаться вверх с гранатометом, в полной комплектации 120 кг. Но это поднимает боевой дух и поднимает настроение, что мы наконец движемся вперед, а противник пока стабилизировать ситуацию не может», — сказал он.

Сиротюк подчеркнул, что «каждый метр продвижения дается не только потом, но и кровью украинских солдат» и, теряя позиции, противник сразу накрывает их артиллерийским огнем.

«Но ситуация намного легче тем, кто находится на флангах, чем нашим собратьям, которые находятся в аду городской зоны, где практически все уничтожено. На флангах веселее, лучше ситуация», — добавил украинский военный.

Он также рассказал, что ВСУ сейчас контролируют высоты запада со стороны Часового Яра.

«И фактически продвижение противника в городе тогда теряет всякий смысл. И мы видим противника сверху, как шары на бильярдном столе. И контролировать руины города, не контролируя господствующие высоты, противнику будет невозможно. Это будет самоубийственное пребывание в городе. Еще бы наши собратья поджали немножко с севера, вернули бы позиции над Соледаром (там есть тоже очень хорошие господствующие высоты), тогда противнику, наверное, пришлось бы, по крайней мере, из части Бахмута отступать — хотя бы за реку Бахмутку, если у них есть какое-то здоровое мышление», — объяснил Сиротюк.

19 мая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, что войска РФ пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, но украинские военные отбивают все атаки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий во время проведения операции по обороне Бахмута.

Маляр сообщала, что украинским военным удалось освободить примерно 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

