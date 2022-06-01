В Херсонской области войска РФ оборудуют вторую и третью линии обороны — Минобороны 1 июня, 16:08 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны рассказали о действиях оккупантов в Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонской области российские оккупанты оборудуют вторую и третью линии обороны.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

«На Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны», — отметил он.

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По словам Мотузяника, войска РФ также проводят инженерное оборудование позиций, увеличивают огневые способности войск на Слобожанском направлении и вводит резервы с территории России.

Представитель Минобороны также сообщил о частичном успехе ВСУ в регионе.

«Есть частичный успех на Херсонщине, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины», — резюмировал он.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Украина в ходе полномасштабной войны смогла отобрать у России стратегическую инициативу. ВСУ провели ряд успешных контрнаступательных действий.

Украинские военные также перешли в контрнаступление в Херсонской области. Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что это поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге.





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