В Херсонской области войска РФ оборудуют вторую и третью линии обороны — Минобороны

1 июня, 16:08
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В Минобороны рассказали о действиях оккупантов в Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Минобороны рассказали о действиях оккупантов в Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Херсонской области российские оккупанты оборудуют вторую и третью линии обороны.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

«На Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны», — отметил он.

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По словам Мотузяника, войска РФ также проводят инженерное оборудование позиций, увеличивают огневые способности войск на Слобожанском направлении и вводит резервы с территории России.

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Представитель Минобороны также сообщил о частичном успехе ВСУ в регионе.

«Есть частичный успех на Херсонщине, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины», — резюмировал он.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Украина в ходе полномасштабной войны смогла отобрать у России стратегическую инициативу. ВСУ провели ряд успешных контрнаступательных действий.

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Украинские военные также перешли в контрнаступление в Херсонской области. Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что это поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Минобороны Украины Херсонская область Война России против Украины

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