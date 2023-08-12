Россиянам удалось выполнить программу минимум на Купянском направлении — Дикий 12 августа, 08:19 Украинские военные на линии фронта неподалеку от Купянска (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV заявил, что россиянам удалось выполнить их программу минимум на Купянском направлении.

«Это их наступление на Слобожанщине — это на самом деле самое разумное, что они делают за это лето. Надо отдать должное: враг, к сожалению, учится на ошибках», — отметил Дикий в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что для россиян принципиально важно оттянуть хотя бы часть вновь созданных для летнего наступления украинских бригад, чтобы они не доехали до юга Украины.

«В этом главный смысл российского наступления на Слобожанщине. У них там есть программа максимум и программа минимум. Они реалисты. Они прекрасно понимают, что даже со 100-тысячной группировкой на Харьков они не пойдут. Но программа максимум у них — это захватить Купянск и Лиман, и выстроить новую линию обороны уже по реке Оскол. Программу максимум, я думаю, что им никто выполнить не позволит. Но есть программа минимум. Программа минимум — это оттянуть туда как можно большее количество сил, которые иначе были бы задействованы на юге и Запорожье. И, к сожалению, эта программа минимум им уже удалась», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Дикий напомнил, что на Купянском направлении Россия сосредоточила 100-тысячную группировку, а полтора года назад 180 тысяч россиян пытались оккупировать всю Украину.

«Это действительно очень мощная группировка. И надеяться, что ее сдержат те две-три, очень на тот момент уже уставшие бригады, которые там стояли с прошлой осени, это было заведомо нереально. И таки пришлось перебрасывать туда резервы. То есть программу минимум россияне выполнили. Они оттянули туда часть сил, которые иначе сейчас прорывали бы их оборону на юге. Какое именно количество? Это не будем обсуждать. Но, скажем так, усилить слобожанское направление пришлось довольно серьезно», — сказал он, добавив, что в худшем случае придется туда перебрасывать еще что-то из резерва.

10 августа спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

В тот же день представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что Купянское направление остается эпицентром боевых действий, где враг продолжает накапливать значительные силы. В частности, оккупанты завели туда десантно-штурмовые подразделения, которые усилились танковыми подразделениями.

По словам представителя Нацгвардии, оккупанты на Купянском направлении преследуют две основные цели: они стремятся оттянуть туда украинские силы с других направлений и прорваться к самому Купянску.

Из-за действий оккупантов в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию.