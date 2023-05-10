Дикий рассказал о тактических успехах ВСУ в Бахмуте и кто оказался слабым звеном у оккупантов 10 мая, 17:26 Украинские военные ведут огонь из Градов в Бахмуте, 9 мая 2023 года (Фото:Ukraine Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал о тактических успехах ВСУ в Бахмуте и кто оказался слабым звеном у оккупантов.

«Там все это время то орки наступали, то мы наносили какие-то контрудары. Там постоянно была такая мозаика из их продвижения этими мясными штурмами и из наших таких точечных, скажем, колючих, я бы сказал, контратак. Вот сейчас, кажется, количество наших контратак там, оно наконец-то перевесило количество их мясных штурмов», — рассказал Дикий в эфире Radio NV.

Видео дня

По информации экс-командира роты батальона Айдар, оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

«Я думаю, что, соответственно, это уже именно переломный, то есть, тенденция теперь действительно пойдет в противоположном направлении. Но не нужно из этого делать никаких сенсаций. Это не что-то [такое всеобщее, операция], которую почему-то ошибочно называют контрнаступлением. А там действительно идут контрнаступления в прямом военном смысле. То есть, это когда на тебя наступали, ты отбился и на хвосте у врага, которого ты отбил, ты продвигаешься дальше и уже сдвигаешь его с позиций. То есть, все происходящее — это больше тактически, чем стратегически», — рассказал он.

Дикий подчеркнул, что тактически в Бахмуте украинские военные "действительно очень сильно улучшили свое положение" и предположил, что "в течение недели это улучшение будет продолжаться".

По его словам, «чтобы это сейчас остановить, россиянам нужно туда перебрасывать достаточно значительные резервы», однако для этого пришлось бы «обнажить какие-нибудь другие участки фронта».

«Они пытаются сдержать уже контрудары наши, но так же - не имея возможности многих перебросить с других участков. Там идет такая хорошая работа, в частности, в районе Часового Яра, в частности, в районе Клещеевки. Их отодвигают от так называемой "дороги жизни", которая обеспечивает наш гарнизон в остатках Бахмута. И так же их сдвигают в пригородах самого Бахмута. То есть, пока никто не трогает центральные кварталы, где закрепились «вагнеры»», — рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Дикий также констатировал, что «слабым звеном» в Бахмуте стали «так называемые элитные десантные подразделения российской армии»

«Судя по всему, десантники просто все же больше ценят свою жизнь, чем зеки, которым легче погибнуть в Бахмуте, чем вернуться в российский ГУЛАГ. А десантура, кажется, все же смертниками себя не считает, и поэтому именно они оказались более слабым звеном и их сейчас двигают», — отметил он.

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

«Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», - заявил Билецкий.



Также большие потери понес 3-й штурмовой отряд ЧВК Вагнера.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.

По данным украинских военных, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 окупантов, 87 — находятся «на полпути к гибели» и еще пятеро противников взяли в плен.

