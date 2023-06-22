Эксперт рассказал, насколько усложнят логистику оккупантов удары по мостам в Чонгаре

22 июня, 17:57
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Дыра, пробитая в Чонгарском мосту в ночь на 22 июня 2023 года (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Дыра, пробитая в Чонгарском мосту в ночь на 22 июня 2023 года (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Руководитель программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире Radio NV рассказал, насколько усложнят логистику оккупантов удары по мостам в Чонгаре.

Как отметил Мельник в интервью Radio NV видеоподтверждения свидетельствуют о повреждении обоих мостов в Чонгаре, и, хотя один из них якобы не использовался, теоретически он мог быть задействован как резервный.

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https://www.youtube.com/watch?v=uVAGRyTFCZA

«Даже если верить оптимистичным заявлениям так называемого оккупационного руководителя, гауляйтера [Владимира] Сальдо, что они смогут восстановить, это займет часы, даже если речь идет о временных мерах. Но для сегодняшней главной нашей задачи, проведения контрнаступления, даже несколькочасовое прерывание цепочек поставок является чрезвычайно важным», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что даже до этих ударов у оккупантов были серьезные проблемы с их сухопутным коридором в Крым.

«В Интернете можно увидеть лайв-сторис водителей грузовиков, которых направляют в обход Крымского моста. Даже без разрушения моста на Чонгаре эта поездка занимала несколько дней, а может даже и недель стояния на пунктах пропуска с различными блокпостами. Сегодня, если очень грубо, то минимум на 50% эти проблемы станут серьезнее», — сказал Мельник.

Он добавил, что, если в ближайшие дни повредят остальные точки соединения Крыма с материком, «тогда, по крайней мере, обрезается возможность усиления с территории Крыма группировки российских войск, которая сейчас находится на юге Украины».

Также, по словам эксперта, в этом случае возникнут серьезные логистические проблемы для самого полуострова.

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В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Украина-Россия Чонгар Логистика Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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