«РФ устрашает и терроризирует». На оккупированных территориях похищают людей, на подконтрольных — посевная — глава Запорожской ОВА 15 апреля, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Посевная кампания. Харьковская область, 5 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух в интервью Радио НВ рассказал о ситуации в области на 51-й день войны с Россией.

Александр Старух глава Запорожской областной военной администрации

— Какова сейчас ситуация в Запорожской области? Видим много тревожных новостей об обстрелах.

— Ситуация без изменений: продолжаются боевые действия на линии столкновения. Наши ребята на некоторых участках понемногу отвоевывают нашу территорию, а вся остальная область помогает им, чем может.

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На оккупированных территориях оккупант пытается дальше терроризировать население, местную власть, журналистов, предпринимателей. Уже более 140 человек похищено: одних вернули, но значительная часть находится в плену или в заложниках.

Город работает полноценно. [Работают] те предприятия, которые смогли возобновить производство хотя бы частично для того, чтобы обеспечить занятость, уплату налогов и функционирование экономики.

— В области приступили к посевной, даже в довольно опасных местах. Как это происходит, что сейчас делают аграрии на Запорожье?

— В опасности все, потому что это война. Ракеты летают по всей территории Украины. У нас три разные [ситуации].

Одна история — на подконтрольной территории, где можно заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Там аграрии сеют, производят те работы, которые необходимо. Есть серая зона — линия столкновения и территория вокруг нее, где все летает и взрывается. Там, конечно, есть определенные запреты на этот вид деятельности и в большинстве своем наши фермеры ее соблюдают, хотя есть разные [ситуации]. Был случай, когда не поверили, несколько недель назад вышли в поле и сразу попали на прилетевшую с той стороны кассетную мину. Не погибли, но покалечились чуть-чуть. И есть оккупированная территория. У кого есть топливо — сеют, у кого нет топлива — существует проблема с тем, чтобы провести полноценные весенне-полевые работы.

— Какова гуманитарная ситуация в области? Есть ли возможность повсюду подвозить лекарство, продовольствие? Работают ли коммуникации?

— Из 920 населенных пунктов где-то у девяти имеются проблемы с коммуникациями. Там, где боевые действия — от 60 до 110 [населенных] пунктов — в течение недели были отключены от электричества, а это влечет и [отсутствие] других коммуникаций.

Доставить гуманитарную помощь везде мы не можем, потому что [оккупанты] перестали пропускать наши грузы.

Лекарства в полной мере по распределению доставляются почти во все больницы. Вместе с тем надо понимать, что это 10% лекарств, которые необходимы, которые потреблялись людьми. Транспортная доставка лекарств в аптечные сети существенно нарушена и есть большой недостаток препаратов.

Сейчас есть системный выезд наших людей с оккупированных территорий. На этой неделе ежедневно от трех до шести тысяч человек выезжали на территорию свободы с тех территорий, где продолжается постоянное запугивание и терроризирование.

Очень большую работу делают волонтеры, как и во всей стране.

В общем, многие выехали. Где прокатилась война или дальше продолжаются боевые действия, осталась на месте около трети населения. Один из городских голов, где идут боевые действия, порывался в Запорожье. Люди выезжают, сейчас это становится массовым [явлением].

Очень трудная ситуация в «глухих» селах. Стараемся им [помочь]: коммуницируемся через районные администрации, через руководителей общин, чтобы понять, что нужно.

В абсолютном большинстве общин, в тяжелых ситуациях, до сих пор наша власть есть. В отдельных общинах, конечно, есть самозванцы, пытающиеся захватить власть. Но есть героическая работа руководителей коммунальных учреждений, которые пытаются обеспечить поддержание систем жизнедеятельности в надлежащем состоянии, чтобы люди могли жить.

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