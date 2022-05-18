Оккупанты установили Грады на базах отдыха в Кирилловке, на берегу моря много мин — Запорожская ОВА 18 мая, 10:57 Цей матеріал також доступний українською В захваченной Кирилловке не будет туристического сезона из-за оккупантов (Фото:kirillovka.ks.ua)

На базах отдыха в захваченной Кирилловке Запорожской области российские оккупанты установили Грады.

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«Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят Грады», — сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Там также рассказали о жизни в захваченном Мелитополе.

Большинство магазинов и предприятий в городе не работают.

«В магазинах, которые продолжают свою работу, продукты российские, а цены космические. Особенно тяжелая ситуация с продуктами в окрестных селах. Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают. Мелитопольцы находятся в постоянном стрессе, на улицах пусто», — добавили в ОВА.

Часть Запорожской области была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

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