Оккупанты забирают у жителей Кременной телефоны, есть задержанные — глава военной администрации 3 мая, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты захватили Кременную Луганской области 18 апреля (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты задерживают жителей захваченной Кременной Луганской области, у некоторых забирают телефоны.

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Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Дунец.

«На площади у людей отбирают мобильные телефоны для проверки. Затем приглашают в места, где разместились их карательные органы, чтобы каждый узнал свой гаджет», — отметил он.

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Дунец также рассказал о ситуации в городе сейчас.

«У местных жителей заканчиваются продукты питания. В домах отсутствуют свет и газ. Воду подают почасово на короткие промежутки времени в течение дня. Есть люди, которых задержали и местонахождение неизвестно», — добавил глава военной администрации.

Дунец также подчеркнул, что серьезных кандидатов на должность «народного мэра» у оккупантов нет, поэтому назначают исполняющими обязанности случайных людей.

Российские оккупанты захватили Кременную Луганской области 18 апреля, бои за город шли три дня.

Перед этим оккупанты расстреляли автомобиль с людьми, которые пытались эвакуироваться.



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