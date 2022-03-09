Оккупанты понесли большие потери под Киевом, белорусская армия не готова воевать за Россию — Генштаб 9 марта, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Украинские силы терробороны на фоне захваченного российского танка (Фото:Територіальна оборона ЗС України via Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 9 марта, на 14-й день полномасштабной войны России против Украины.

В Facebook Генштаба сказано, что на Востоке украинские защитники сдерживают противника в трех операционных районах — Донецком, Слобожанском и Таврийском. На Северо-западном направлении силы обороны прикрывают границу с Беларусью и ведут оборонную операцию в Полесском и Волынском операционном районах.



В районе Бородянки и Макарова Киевской области оккупанты понесли значительные потери во время наступательных действий украинских военных.



Чернигов стойко держит оборону, защитники Киева также удерживают рубежи. 9 марта оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице в Мариуполе, противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.

«Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах», — подчеркнули в ВСУ.

По данным Генштаба, в армии Беларуси 8 марта провели внутренний анонимный опрос по поводу готовности принять участие в войне на стороне России. Результаты показали, что «преимущественное большинство личного состава не готовы».

За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

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