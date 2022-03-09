Оккупанты понесли большие потери под Киевом, белорусская армия не готова воевать за Россию — Генштаб

9 марта, 20:37
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Украинские силы терробороны на фоне захваченного российского танка (Фото:Територіальна оборона ЗС України via Facebook)

Украинские силы терробороны на фоне захваченного российского танка (Фото:Територіальна оборона ЗС України via Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 9 марта, на 14-й день полномасштабной войны России против Украины.

В Facebook Генштаба сказано, что на Востоке украинские защитники сдерживают противника в трех операционных районах — Донецком, Слобожанском и Таврийском. На Северо-западном направлении силы обороны прикрывают границу с Беларусью и ведут оборонную операцию в Полесском и Волынском операционном районах.

В районе Бородянки и Макарова Киевской области оккупанты понесли значительные потери во время наступательных действий украинских военных.

Чернигов стойко держит оборону, защитники Киева также удерживают рубежи. 9 марта оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице в Мариуполе, противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.

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«Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах», — подчеркнули в ВСУ.

По данным Генштаба, в армии Беларуси 8 марта провели внутренний анонимный опрос по поводу готовности принять участие в войне на стороне России. Результаты показали, что «преимущественное большинство личного состава не готовы».

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268658365447249

За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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