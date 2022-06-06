Бои за Луганскую область: оккупанты продолжают штурм Северодонецка, по Лисичанску нанесен авиаудар — глава ОВА 6 июня, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Россияне уничтожают жилые дома в населенных пунктах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай)

Российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка, в Горской громаде много разрушений.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в Северодонецке идут уличные бои, но ВСУ держат оборону.

По гражданской инфраструктуре Лисичанска противник нанес авиаудар. Оккупанты также обстреляли пекарню в городе, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.

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«Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три — в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке», — отметил он.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки и Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Накануне Гайдай сообщил, что украинские военные зачистили половину Северодонецка и контролируют ее. В ближайшее время оккупанты могут бросить всю технику и резервы на захват города до 10 июня.

В городе остаются около 15 тысяч местных жителей, но эвакуация невозможна из-за постоянных боев.

По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, полностью уничтоженный российскими оккупантами.





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