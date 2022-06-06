Бои за Луганскую область: оккупанты продолжают штурм Северодонецка, по Лисичанску нанесен авиаудар — глава ОВА
Россияне уничтожают жилые дома в населенных пунктах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай)
Российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка, в Горской громаде много разрушений.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, в Северодонецке идут уличные бои, но ВСУ держат оборону.
По гражданской инфраструктуре Лисичанска противник нанес авиаудар. Оккупанты также обстреляли пекарню в городе, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.
«Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горской громаде. Это 16 домов в Золотом, три — в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке», — отметил он.
После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки и Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горское, Врубовка.
Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.
Накануне Гайдай сообщил, что украинские военные зачистили половину Северодонецка и контролируют ее. В ближайшее время оккупанты могут бросить всю технику и резервы на захват города до 10 июня.
В городе остаются около 15 тысяч местных жителей, но эвакуация невозможна из-за постоянных боев.
По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, полностью уничтоженный российскими оккупантами.
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