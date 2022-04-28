Обстрел больницы в Северодонецке: повреждены три этажа, пропали свет и вода — глава ОВА

28 апреля, 09:41
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Оккупанты обстреляли действующую больницу в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты обстреляли действующую больницу в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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В больнице Северодонецка Луганской области, которую обстреляли российские оккупанты, повреждены три этажа.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в здании также пропали свет и вода.

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На одном из этажей произошло прямое попадание снаряда в палату. Также на территории медучреждения повреждены котельная и складские помещения.

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«После обстрелов в больнице исчезли свет и вода. Врачи продолжают оказывать помощь населению», — добавил он.

27 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты обстреляли действующую больницу в Северодонецке. Погибла одна пациентка, двое врачей получили ранения.

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При этом в области только две больницы, которые функционируют — в Северодонецке и Лисичанске.

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В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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