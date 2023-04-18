Бахмут, Марьинка, Белогоровка. Военный эксперт рассказал, что происходит на самых горячих участках фронта

18 апреля, 14:29
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Кадр снятого с дрона видео Бахмута, обнародованного 15 апреля 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Кадр снятого с дрона видео Бахмута, обнародованного 15 апреля 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV рассказал, что происходит на самых горячих участках фронта.

Говоря о Бахмуте, Мусиенко в эфире Radio NV заявил, что можно констатировать контроль российских войск и вагнеровцев над большей частью города.

«Идут бои в районе вокзала и не только, и они продолжаются в западной части Бахмута. Это уже практически даже не центр, а западная окраина. Но наши силы продолжают сдерживать мощные удары врага», — рассказал военный эксперт.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Марьинка Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Война России против Украины радио NV

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