Бахмут, Марьинка, Белогоровка. Военный эксперт рассказал, что происходит на самых горячих участках фронта 18 апреля, 14:29 Кадр снятого с дрона видео Бахмута, обнародованного 15 апреля 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV рассказал, что происходит на самых горячих участках фронта.

Говоря о Бахмуте, Мусиенко в эфире Radio NV заявил, что можно констатировать контроль российских войск и вагнеровцев над большей частью города.

«Идут бои в районе вокзала и не только, и они продолжаются в западной части Бахмута. Это уже практически даже не центр, а западная окраина. Но наши силы продолжают сдерживать мощные удары врага», — рассказал военный эксперт.

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