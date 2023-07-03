Военный эксперт рассказал о боях за плацдарм в районе Антоновского моста 3 июля, 17:32 Частично разрушенный Антоновский мост (Фото:Кадр видео Владимир Сальдо via Telegram)

Военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал о боях за плацдарм в районе Антоновского моста.

В интервью Radio NV Селезнев констатировал, что на левом берегу Днепра сейчас создан небольшой плацдарм, на котором действуют ВСУ.

«Сейчас мы имеем возможность воочию наблюдать за теми адскими, бурными событиями, которые происходят неподалеку от Антоновского моста. И, кстати, когда украинский Генштаб отчитывается, что постоянно российская оккупационная армия наносит артиллерийские и ракетные удары по населенному пункту Антоновка, а это уже правый берег Днепра, то очевидно, что все эти процессы происходят в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей», — рассказал военный эксперт.

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Он добавил, что россияне очень нервничают, потому что формирование более мощного плацдарма создает предпосылки для перспективного форсирования Днепра.

По словам Селезнева, хотя после разрушения оккупантами плотины возле Новой Каховки это сложная миссия в инженерно-техническом плане, он уверен, что командование Генштаба ищет возможности ее реализовать.

«Очевидно, что несмотря на многочисленные заявления российских пропагандистов и тамошних гауляйтеров, мол, „все штурмовые подразделения украинской армии были уничтожены“, некоторые из них уничтожены по три-четыре раза, но ведь очевидно, что бои продолжаются, а российские пропагандисты традиционно врут», — добавил военный эксперт.

В последние недели Россия, вероятно, передислоцировала элементы Днепровской группы войск (ДГВ) для усиления Запорожского направления. До этого она была привлечена к обороне восточного берега реки Днепр возле Антоновского моста, где с 23 июня разместились украинские войска.

1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту, предположительно, применив ракету Искандер, в результате чего один из его пролетов упал.

2 июля спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что возле Антоновского моста продолжаются активные бои.

«Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне, действительно, в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано в результате той катастрофы, которую вызвали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень усложнена эта боевая работа», — сказала она.

3 июля Гуменюк заявила, что оккупанты пытаются вернуться на позиции в районе Антоновского моста, но ВСУ их зачищают.

Гуменюк добавила, что войска РФ пытаются оказать мощное сопротивление и увеличат количество обстрелов.

По ее словам, за прошлые сутки днем было почти 50 обстрелов, а ночью - около 40.