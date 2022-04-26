Артиллерия, авиация, стрелковые бои. Оккупанты бьют по Попасной из всего, что у них есть — глава военной администрации 26 апреля, 08:46 Цей матеріал також доступний українською За Попасную идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

В Попасной Луганской области, где сейчас идут бои за город, российские оккупанты применяют все виды вооружения.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

«Из всего, из всего что у них есть, они бьют по Попасной. Артиллерия, авиация, даже стрелковые бои сейчас идут. Люди заблокированы в подвалах», — рассказал он.

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Хатанов уточнил, что власти пытаются завозить в Попасную еду, воду, средства гигиены, а в обратном направлении вывозят людей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уточнил, что за минувшие сутки Попасная выдержала четыре мощных артиллерийских обстрела, в городе разрушены дома.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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