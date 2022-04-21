С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, половину города контролируют оккупанты, идут уличные бои — глава ОВА 21 апреля, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты пытаются захватить Попасную (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты пытаются захватить Попасную Луганской области, они контролируют около половины города.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас в Попасной без остановки идут уличные бои. В городе осталось около 2,5 тысяч жителей, они живут в бомбоубежищах и не могут выйти на улицы из-за постоянных обстрелов.

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Гайдай также уточнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Попасной погибли более 100 человек.

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«В настоящее время россияне контролируют около половины города. К этому району у нас нет доступа. Из оккупированной части Попасной россияне „эвакуируют“, то есть депортируют людей в Первомайск. Уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. В настоящее время медицинскую помощь могут оказать только военные врачи», — добавил он.

Утром 21 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили 80% территории Луганской области. Бои продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

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