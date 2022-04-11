«Будет все сложнее». Журналист рассказал об оккупированных Херсоне и области: митинги-постановки, похищения и товары из Крыма 11 апреля, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты запрещают горожанам выходить на митинги, угрожают отключить связь, воду, газ и отопление. Новая Каховка, 10 апреля 2022 года (Фото:t.me/hueviyherson)

Со 2 марта Херсон и часть области оккупированы захватчиками. Украинцы продолжают выходить на митинги с желто-голубой символикой, но их с оружием разгоняют россияне.

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Военные эксперты уверяют: о Херсоне не забыли, но освобождение города произойдет после битвы за Донбасс.

Как живет город все это время, в эфире Радио НВ рассказал журналист из Херсона Вячеслав Гусаков.

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— Есть сообщения, что россияне разбили мемориал Слава Україні в Херсоне. Известно ли вам, что именно произошло?

— Видел видеосюжет о том, как люди в гражданской одежде сорвали с этого мемориала портреты героев Небесной сотни, а также херсонцев, погибших на востоке Украины. Видел сюжеты на российских пропагандистских медиа об этом.

Говорят, что на этом месте восстановят доску почета, которая там была в советское время. Но чьи портреты вешать на эту доску сейчас, я даже не представляю, учитывая состояние экономики Херсона.

— Какая сейчас гуманитарная ситуация в городе? Есть ли возможность подвозить лекарства, продовольствие?

— С подвозом огромные проблемы. Люди говорят, что в магазинах появилась провизия, которая завозится предпринимателями из Крыма. Об этом пишут в соцсетях, но правда ли это — я пока не знаю, сам еще не видел.

Относительно лекарств ситуация сложная. Люди говорят, что в некоторых аптеках появились лекарства российского производства. То есть, пожалуй, какие-нибудь предприниматели что-то завозят из Крыма. А по завозу волонтерскими каналами (из той же Николаевской области в Херсон), к сожалению, с этим огромные проблемы: волонтеры собирают деньги, но иногда это лекарства изымают на блокпостах на въезде в город.

— Возможно ли сейчас уехать из Херсона, если люди не хотят находиться под российской оккупацией?

— Я не знаю, выпускают или не выпускают. Но точно знаю, что выезжать из Херсона сейчас очень опасно, потому что идут активные боевые действия; выезд может очень и очень дорого стоить человеку.

— Можно попасть под обстрелы, уезжая из Херсона?

— Очень велика вероятность этого.

— Под временной оккупацией в городе проходят украинские акции. Есть ли данные, сколько людей задержали? Какова судьба этих активистов?

— Кого-то из задержанных отпускали, в частности, жителей Каховки. Судьба некоторых неизвестна. Неизвестна судьба нескольких представителей органов местного самоуправления. Был похищен городской голова Таврийска Николай Ризак, а также староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк. Говорят, что Маруняка сильно избили. Их судьба пока неизвестна.

Также, кажется, 6 [апреля] был похищен известный херсонский предприниматель и волонтер Игорь Кураян, которого, как пишут, тоже сильно избили. По состоянию на сегодняшний день его судьба тоже неизвестна.

В воскресенье [10 апреля] была попытка провести митинг у киноконцертного зала Юбилейный, но туда приехало немало людей из Росгвардии и этот митинг был разогнан. Думаю, что сейчас оккупанты уже не будут позволять проводить в Херсоне эти митинги, ситуация будет все сложнее.

— Сколько на митинги выходило людей? Можно ли хотя бы примерно сосчитать?

— Численность была разной. Самым массовым был митинг, кажется, 13 марта, в День освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков. В нем участвовало около тысячи человек.

— В эфире Украинского радио была информация, что российские военные в Херсоне и области скупают в магазинах гражданскую одежду для того, чтобы переодеваться и устраивать какие-то пророссийские акции. Известно ли вам что-нибудь о таком?

— Такая акция была в минувшее воскресенье в городе Новая Каховка. На площадь возле кинотеатра Юность вышло несколько десятков человек. Эта акция была очень забавной, потому что совсем не напоминала митинги, которые обычно проводятся в Украине. Участвовали в этой акции исключительно мужчины с триколорами. Они ходили кучками по три-четыре человека. Это был не митинг, а какое-нибудь собрание под песню День победы — выглядело, мягко говоря, очень и очень странно.

— Похоже на какую-то постановочную акцию, а не настоящую.

— Это 100% была постановка, потому что жители Новой Каховки, как и жители Херсона, не выйдут с триколорами на многочисленный митинг. Бесспорно, и в Херсоне, и в Новой Каховке есть любители «русского мира», они известны, но их очень немного.

— Как ведут себя сейчас оккупанты? Какие правила устанавливают для местного населения? Насколько опасно для людей просто передвигаться по улицам, например?

— В городе установлено несколько блокпостов, где проверяют людей, которые передвигаются на машинах, велосипедах, избирательно останавливают общественный транспорт. В общественном транспорте иногда проверяют документы. Говорят, что ищут дезертиров — вроде бы с позиций в области сбежали где-то 200 или 300 человек. За последние дни активность проверок очень оживилась.

— Как работает городская инфраструктура. Есть ли возможность поддерживать жизнедеятельность города?

— В телеграмм-канале городского совета сообщали, что сегодня на маршруты вышли 125 автобусов и 20 троллейбусов, то есть общественный транспорт работает. Вывозится мусор, в домах есть электричество, водоснабжение. К счастью, город работает. Инфраструктура в нормальном состоянии и городским властям пока удается удерживать ситуацию. Очень надеюсь, что так и будет.

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