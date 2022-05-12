Атаки РФ в Николаевской области: за сутки ранения получили 11 человек 12 мая, 11:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ежедневно атакую Николаевскую область (Фото:ГСЧС)

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими оккупантами Николаевской области ранения получили 11 человек.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

Детали не сообщаются.

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Замазеева уточнила, что всего в больницах области находятся 157 мирных жителей, пострадавших от атак оккупантов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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