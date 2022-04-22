Ситуация в Луганской области: снаряды оккупантов попали в семь домов, за сутки ранены семь человек
В Луганской области нет ни одного уцелевшего дома (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Снаряды российских оккупантов попали в семь жилых домов в населенных пунктах Луганской области.
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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате попадания снарядов были ранены четыре человека, их госпитализировали.
Накануне три сотрудника группы быстрого реагирования областной национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.
Гайдай также отметил, что в больницу Северодонецка удалось доставить большую партию медикаментов для оказания помощи жителям региона.
Российские оккупанты захватили 80% территории Луганской области. Они пытаются взять под полный контроль Рубежное и Попасную, но украинские военные продолжают держать оборону.
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