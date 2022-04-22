Ситуация в Луганской области: снаряды оккупантов попали в семь домов, за сутки ранены семь человек 22 апреля, 09:32 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области нет ни одного уцелевшего дома (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Снаряды российских оккупантов попали в семь жилых домов в населенных пунктах Луганской области.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате попадания снарядов были ранены четыре человека, их госпитализировали.

Видео дня

Накануне три сотрудника группы быстрого реагирования областной национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

Гайдай также отметил, что в больницу Северодонецка удалось доставить большую партию медикаментов для оказания помощи жителям региона.

Российские оккупанты захватили 80% территории Луганской области. Они пытаются взять под полный контроль Рубежное и Попасную, но украинские военные продолжают держать оборону.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.