Ситуация в Луганской области: оккупанты обстреливают жилые кварталы, есть погибшие и раненые — глава ОВА 15 апреля, 09:18 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреливает дома мирных жителей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, за минувшие сутки противник обстреливал жилые квартиры и объекты инфраструктуры, погибли два человека, еще двое получили ранения.

Видео дня

Уничтожены и повреждены 12 домов, а также технические и промышленные сооружения.

Ночью противник обстреливал Кременное, в результате атаки один человек погибли, еще пять получили осколочные ранения.

Россияне открыли огонь по городу из тяжелого вооружения. Обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор. Опасно на всей территории населенного пункта.

В Рубежном в течение месяца продолжаются уличные позиционные бои.

Слушайте подкаст на эту тему

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.