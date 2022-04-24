Атаки оккупантов в Луганской области: Попасная и Горское остались без газа, Северодонецк — без света и воды
Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области, люди остались без коммуникаций.
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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Горской громаде и в Попасной, около 5,5 тысячи местных жителей остались без газа. Оккупанты перебили магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.
Также без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.
Гайдай уточнил, что в общей сложности без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов, обесточены 38 населенных пунктов.
Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
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