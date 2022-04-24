Атаки оккупантов в Луганской области: Попасная и Горское остались без газа, Северодонецк — без света и воды 24 апреля, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области, люди остались без коммуникаций.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Горской громаде и в Попасной, около 5,5 тысячи местных жителей остались без газа. Оккупанты перебили магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.

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Также без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.

Гайдай уточнил, что в общей сложности без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов, обесточены 38 населенных пунктов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 апреля — 60-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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