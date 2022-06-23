Бои за Луганскую область: войска РФ накрывают плотным огнем целые кварталы Лисичанска, в Северодонецке обстреляны заводы — глава ОВА 23 июня, 09:13 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ уничтожают Северодонецк и Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Лисичанск находится под плотным огнем российских оккупантов, ВСУ сдерживают войска РФ в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

За минувшие сутки в Лисичанске ранены три мирных жителя, их госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Также было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле.

Видео дня

«Город страдает от плотного огня русских захватчиков. На этом направлении рашисты сосредоточили более сотни единиц РСЗО. А ствольной артиллерии и минометов здесь столько, что россияне просто покрывают плотным огнем целые кварталы», — отметил глава ОВА.

Гайдай добавил, что в городе многочисленные жертвы среди мирного населения.

В Северодонецке оккупанты уничтожают всю промышленность. Огнем противника были поражены территории кирпичного завода, Стеклопластика, а также завода химического не стандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной Азота.

Гайдай также подчеркнул, что войска РФ бросили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк.

20 июня глава военной администрации Валерий Шибико сообщил, что в Лисичанск скоро ограничат въезд. Он спрогнозировал начало активных боевых действий в городе.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.