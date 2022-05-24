Мэр Лимана заявил о тяжелой обстановке в городе: идут плотные вражеские обстрелы, есть погибшие и раненые 24 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреливает населенные пункты Донецкой области (Фото:НПУ)

Российские оккупанты интенсивно обстреливают Лиман Донецкой области.

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Об этом сообщил мэр города голова Александр Журавлев в эфире национального телемарафона.

«В настоящее время в городе очень тяжелая обстановка, идут плотные обстрелы как в южной, так и в северной части города. Очень много раненых местных мирных жителей, есть также погибшие. Очень много разрушено домов, коммуникаций», — рассказал он.

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По словам Журавлева, в Лимане осталось около 7−8 тысяч жителей. Желающие уехать из города есть, но в связи с интенсивным обстрелом города нет возможности эвакуировать людей.

Мэр добавил, что электро-, водо- и газоснабжения в Лиман нет уже два месяца, потому что все основные магистрали перебиты врагом.

«Продуктовые наборы и медикаменты мы подвозили во время эвакуации. Пока же нет возможности проводить эвакуацию, поэтому не можем подвозить и продукты питания. Есть бомбоубежища и подвалы под домами, чтобы укрыться местным жителям», — резюмировал он.

По данным полиции Донецкой области, за минувшие сутки оккупанты атаковали 14 населенных пунктов региона. Повреждены около 40 гражданских объектов.

Войска РФ обстреливают мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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