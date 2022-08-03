В Херсонской области оккупанты ищут бомбоубежища и скупают надувные лодки — украинская разведка

3 августа, 15:07
Оккупанты проверяли бомбоубежище на хлопковом комбинате в Херсоне (Фото:ГУР МО)

Оккупанты проверяли бомбоубежище на хлопковом комбинате в Херсоне (Фото:ГУР МО)

В Херсонской области российские оккупанты начали искать бомбоубежища и скупать надувные лодки с матрасами.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, во время осмотра подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината, военные РФ пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Они проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей.

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«При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где был создан запас продуктов и воды. Той же ночью оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы», — добавили в украинской разведке.

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В ГУР также рассказали, что в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавсредства, в том числе надувные лодки и матрасы.

Во захваченной Чернобаевке оккупанты уничтожают телекоммуникационные сети украинских провайдеров, отказавшихся сотрудничать с оккупационной администрацией. Демонтируются коммутационные шкафы, вырезаются волоконно-оптические и медные кабели.

Также введен запрет на осуществление платежных операций украинской валютой на местных рынках. Осуществляется демонтаж терминалов и банкоматов, поддерживающих гривневые операции.

https://www.youtube.com/watch?v=RTbhUoFZ6i4

2 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление.

В ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

Ранее в Оперативном командовании Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсон Херсонская область Украинская разведка Война России против Украины

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