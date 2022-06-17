Атаки оккупантов в Харьковской области: ранены два мирных жителя, повреждены десять жилых домов 17 июня, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает атаковать Харьков и населенные пункты Харьковской области (Фото:Ivan Alvarado/Reuters)

Войска РФ продолжают атаковать Харьков и населенные пункт Харьковской области, за сутки ранены два мирных жителя.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты обстреливали Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова. В городе повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет.

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В Харьковском районе пострадали частные дома в Дергачах, горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.

В Чугуевском районе поврежден частный дом в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.

Золочев обстрелян кассетными боеприпасами, повреждено семь домов. Женщина 82 лет получила ранения. В селе Морозовка ранен 70-летний мужчина.

Синегубов подчеркнул, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг пытался осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понес потери и отошел.

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