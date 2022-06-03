Бои за Луганскую область: Россия нанесла авиаудар под Попасной, в Лисичанске обстреляна пожарная часть 3 июня, 08:39 Цей матеріал також доступний українською В результате атаки оккупантов загорелось несколько пожарных машин (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

По его словам, вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины под Попасной. В Лисичанске артиллерийским снарядом оккупантов убило женщину.

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В Северодонецке бои ведутся в центре города, повреждены девять домов.

«В Лисичанске — два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горном, шесть — в Золотом, еще три — в Тошковке», — отметил глава ОВА.

В районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

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