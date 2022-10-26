Атаки РФ в Донецкой области: оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, в Бахмуте есть жертвы и разрушения 26 октября, 11:07 Войска РФ уничтожают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области, в результате ударов есть разрушения и жертвы.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, в ночь на среду, 26 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

Обстрелам также подвергались прифронтовые громады в центре и на севере Донецкой области.

На горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская громады. В Бахмуте в результате ударов войск РФ погиб один человек. Выгорело также здание техникума, пострадали частные дома.

Кириленко призвал местных жителей эвакуироваться из региона.

На данный момент Бахмут является одной из наиболее горячих точек на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удается удержать позиции.

В Минобороны Украины сообщили, что кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут Донецкой области уже до конца октября. Там добавили, что самые сложные бои на сегодняшний день идут именно в районе Бахмута.