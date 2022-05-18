Из авиации, танков и Точки-У. Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области, один погибший, среди раненых — трое детей

18 мая, 11:32
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Россия атаковала города Донецкой области (Фото:НПУ)

Россия атаковала города Донецкой области (Фото:НПУ)

Российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов Точка-У.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщили в полиции региона, враг атаковал Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевку, Лиман, Торецк, Константиновку, Северск, Железное, Бахмутское, Северное и Яблоновку.

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Разрушения получили 52 гражданских объекта — жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство и объекты критической инфраструктуры.

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Погиб мужчина. Среди раненых — трое детей.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/333063775630326
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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