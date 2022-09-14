Ситуация в Днепропетровской области: войска РФ выпустили по региону 75 снарядов, в Никополе повреждены десятки домов
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на среду, 14 сентября, войска РФ атаковали населенные пункты Днепропетровскойобласти, за ночь выпустили 75 снарядов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
Противник открывал огонь по Никопольской и Марганецкой громадам из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших.
Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей никопольчан.
По словам Резниченко, часть домой уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.
В Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.
В остальных районах ночь прошла спокойно.
Войска РФ ежедневно обстреливают Днепропетровскую область.
13 сентября войска РФ атаковали Никополь и Никопольский район, разрушения получили многоэтажки.
Днем ранее под ударом оказались Никопольский и Криворожский районы. Были повреждены жилые дома, лицей и электросети.
11 сентября войска РФ обстреляли Зеленодольск в Днепропетровской области, снаряды попали по промышленному предприятию.
В этот же день российские оккупанты обстреляли центр города Днепр, есть раненые. Их количество не уточнялось.
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