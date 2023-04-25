Военный эксперт рассказал о все более угрожающей ситуации в Бахмуте 25 апреля, 16:52 Кадр видео Бахмута, снятого с дрона, обнародованного 22 апреля 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade 'Kholodnyi Yar'/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV рассказал о ситуации в Бахмуте, который продолжают защищать украинские бойцы.

«Ситуация в Бахмуте каждый день становится все более угрожающей. Сейчас уже очевидно, что наши военные держат только около 15-20% самого города», — заявил Жирохов в интервью Radio NV.

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Военный эксперт добавил, что снабжение для украинских бойцов, ведущих уличные бои в Бахмуте, «очень усложнено».

«Понятно, если в ближайшее время не будет контрнаступления или каких-либо действий нашего командования, очевидно, что нам придется без серьезных потерь, имею в виду при эвакуации, перейти на другую линию обороны. Бахмут будет оставлен», — сказал он также.

25 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут становится «образцом военного позора» России.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от Бахмута, потому что это расширит фронт.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

Сражение за Бахмут продолжается с июля 2022 года. 19 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян, нанося им значительные потери.

Как говорится в утечках секретных материалов Пентагона, в январе США рекомендовали военному руководству Украины отойти от города, чтобы сократить потери. Впрочем, Ставка верховного главнокомандующего приняла решение усилить оборону. По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилится, а глава Кремля сможет «продать эту победу».