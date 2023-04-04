Военный эксперт рассказал, как далеко оккупанты продвинулись в Бахмуте 4 апреля, 19:53 Многоэтажки в Бахмуте, снятые с дрона, видео опубликовано 26 марта (Фото:93rd Mechanized Brigade «Kholodny Yar» via REUTERS)

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал Radio NV, как далеко российские оккупанты продвинулись в Бахмуте.

«Ситуация в Бахмуте, да, действительно, остается чрезвычайно сложной. Противник, несмотря на потери, вгрызается в город. Они прорываются в центр, они пытаются продвинуться вдоль реки Бахмутки с юга, таким образом завершив, как они говорят, оккупацию. Хотя, как тот же Пригожин, сказал: флаг над остатками здания городской администрации свидетельствует о том, что юридически Бахмут уже под их контролем. Это неправда», — сказал Грабский в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что украинские военные продолжают уничтожать противника в Бахмуте, о чем свидетельствует то, "что они там бессмысленно, с военной точки зрения, бросают туда свои резервы, чтобы овладеть этим городом".

«Поэтому борьба там продолжается: она чрезвычайно интенсивна», — подытожил военный эксперт.

4 апреля в Госпогранслужбе показали, как на Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются прорваться через линию обороны, но украинские пограничники сдерживают наступление.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска далеки от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.