«Тактические качели». Военный эксперт рассказал о ситуации в Бахмуте 21 марта, 15:51 Украинские военные стреляют из миномета на передовой вjpkt Бахмута, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте.

«Там сейчас тактические качели. На севере, к сожалению, противник наступает, потихоньку, но наступает, в самом городе бои. Но если говорить о юге, то там у нас есть некоторые тактические успехи. От Ивановского, от трассы удалось отбросить боевиков и россиян, имею в виду ЧВК Вагнер и российские кадровые войска», - сказал Жирохов Radio NV.

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Военный эксперт добавил, что не стал бы говорить о каком-то переломе с той или другой стороны.

«Бои идут, они очень тяжелые. Когда мы говорим о том, что противник терпит потери, мы должны понимать, что и наши потери там достаточно большие», — отметил он.

Жирохов также сказал, что Бахмут может быть точкой контратаки "чисто теоретически", что может привести к полному слому фронта, "потому что сейчас российская группировка находится в наступательном варианте, не имеет резервов, не имеет за собой второй линии".

19 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».

20 марта в Генштабе ВСУ заявили, что в Бахмуте продолжаются позиционные бои.

По словам главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера.

