«Не выпускают на блокпостах». Глава Энергоатома рассказал о положении сотрудников ЗАЭС 14 июня, 19:23 Вид на Запорожскую АЭС с берега Каховского водохранилища, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Глава Энергоатома Петр Котин рассказал NV о положении сотрудников Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

«Их не выпускают на всех блокпостах, выехать возможно только если действительно повезет. По ошибке только могут выпустить. У нас такие случаи были, но они единичные. Связь с рабочими есть», — сообщил Котин NV.

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По словам главы Энергоатома, в Энергодаре всего около 6 тысяч сотрудников Запорожской АЭС.

Из них около 3 тысяч заключили договоры с Росатомом, поэтому они юридически не являются сотрудниками Энергоатома, который приостановил договора с ними и не выплачивает им зарплату, рассказал он.

Еще около 1200 человек продолжают работать на Запорожской АЭС и получают зарплату от Энергоатома.

«Фактически они наши работники. Безусловно, они находятся под очень большим давлением», — отметил Котин.

По словам главы Энергоатома, около 2 тысяч сотрудников этой компании находятся в Энергодаре и не могут оттуда уехать — «продолжают сидеть по своим домам, получать нашу зарплату».

«Это наши люди, и рашисты их не допускают к площадке ЗАЭС, они изъяли их пропуска. Эти люди также под периодическим давлением. Когда, например, меняются команды рашистов, военных, которые туда заезжают, ФСБ, новая бригада начинает всегда с одного и того же — они начинают давить на тех людей, которые находятся в Энергодаре, требуя, чтобы они подписывали контракты с Росатомом», — объяснил он.

Котин сказал, что рашисты хотят, чтобы на ЗАЭС не было украинского персонала, но не имеют достаточно людей, чтобы его заменить, поэтому вынуждены пользоваться его услугами.

Генеральный директор и главный инженер Запорожской АЭС сейчас находятся в Киеве.

«Почти вся администрация АЭС была перевезена сюда, когда была угроза захвата Запорожской атомной станции, таким образом они полностью ведут всю информацию о Запорожской атомной станции. Но на самой станции находится Росэнергоатом, находится фейковая эксплуатирующая организация, которая была создана Путиным именно для этих целей. И, к сожалению, несколько человек на руководящих должностях предали Украину, перешли на работу в эту организацию, это очень большая их вина в том, что они это сделали. Если бы не это, я думаю, что вообще рашисты ничего бы не смогли там организовать, но, тем не менее, мы гордимся тем, что у нас более 3 тысяч людей, которые несокрушимые патриоты Украины, которые ждут освобождения стации», — добавил Котин.

14 июня стало известно, что российские оккупанты остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС с датчиков.

В этот же день гендиректор МАГАТЭ и глава ООН по вопросам ядерной безопасности Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС.

В Главном управлении разведки заявляли, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

31 мая Reuters сообщило, что Украина и страна-агрессор Россия не взяли на себя обязательства соблюдать пять принципов, предложенных МАГАТЭ для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

30 мая Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут гарантировать ядерную безопасность на ЗАЭС:

нельзя осуществлять никаких атак с ЗАЭС или на нее;

на ЗАЭС нельзя размещать тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных;

нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС;

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;

не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать придерживаться предложенных МАГАТЭ принципов, заявив, что оккупанты якобы «уже давно их реализуют».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что принципы нужно дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» — демилитаризация ЗАЭС.

В конце марта Рафаэль Гросси говорил, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена россиянами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену. Оккупанты разместили на станции военную технику, боекомплект и солдат.

24 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты фактически используют территорию ЗАЭС как логистическую и военную базу.