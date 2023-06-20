«Дайте ресурсы — дойдем до Москвы». Боец ВСУ о цене продвижения под Авдеевкой, недостаточном обеспечении и мотивации бойцов — интервью NV 20 июня, 20:13 NV Премиум Артиллерийские снаряды на украинской позиции возле линии фронта в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Аэроразведчик 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган с позывным Хохол рассказал Radio NV о страшной цене продвижения ВСУ под Авдеевкой и пообещал не только освободить Донецк, но и дойти до Москвы, если бойцы получат достаточно ресурсов.



Серган объяснил, почему волонтеры до сих пор поставляют большую часть дронов военным, что мешает это делать государству и как бойцы на передовой относятся к тем, кто зарабатывает на войне.

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Также боец рассказал о проблеме недостаточной мотивации воевать среди мобилизованных и высказал мнение, что это изменится, когда украинские войска уже не будут «маленькой советской армией», которой, к сожалению, еще остаются.

— Разъясните, пожалуйста, если можете, детализируйте эту информацию по Барабашу, про +1 километр на севере от Авдеевки. Насколько глубоко, насколько серьезно, о каких рубежах идет речь, если, конечно, владеете такой информацией?

— Там есть несколько подразделений, у нас произошло, например, продвижение на 100 метров, на 700 метров предварительно на разных направлениях по линии. И в то же время должны понимать, что каждые 50−100 метров — это бесценное продвижение, потому что по факту случаются из-за этого все потери людей, техники и всего остального. И если продвижение проходит без потерь, то это вообще праздник. Каждый метр бесценен. Поэтому кажется, на карте Украины один километр — это ничто, а по факту это огромная работа, проделанная различными подразделениями.