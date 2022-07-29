«На улицах месяцами лежат тела, из больниц вывозят оборудование». Гайдай рассказал, что происходит в захваченных городах Луганской области

29 июля, 12:11
На захваченных территориях Луганской области отсутствуют вода, свет и газ (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

На захваченных территориях Луганской области отсутствуют вода, свет и газ (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что происходит на захваченных территориях Луганской области и как там живут люди, которые остались жить в населенных пунктах.

В эфире национального телемарафона он сообщил, что на улицах захваченных городов российские оккупанты месяцами не убирают тела погибших.

«Долгое время не убирают тела погибших, не достают из-под завалов, не убирают из лесопосадок. Все эти продукты разложения тел, к сожалению, попадают в воду, и когда ее набирают из скважин, есть случаи отравлений», — отметил глава ОВА.

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Гайдай добавил, что в Северодонецк приехали российские врачи. Они работают исключительно в защитных костюмах.

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Местные жители живут без коммуникаций и без права на адекватную медицинскую помощь.

«Из приемных отделений больниц, отстроенных и оснащенных в прошлом году, новое оборудование вывозят в сторону Луганска. Оккупанты не в состоянии обеспечить население водой, газом и светом, несмотря на многочисленные обещания — они не понимают, что коммуникации нужно строить с нуля», — добавил он.

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Гайдай также рассказал, что на завод Азот оккупанты устроили на работе 300 местных жителей.

«До начала военной агрессии там работало несколько тысяч человек. Азот они не восстановят, максимум — они могут его порезать. Потому что те технологии, которые там применялись, и те повреждения, которые завод получил — не получится ничего сделать», — резюмировал глава ОВА.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

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3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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