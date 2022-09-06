Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на юге Украины

6 сентября, 07:51
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ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины (Фото:МО/Facebook)

ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины (Фото:МО/Facebook)

Войска РФ продолжают обстреливают населенные пункты на юге Украины, а ВСУ наносят удары по военной технике и скоплению российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, на Запорожском направлении противник обстреливал Зеленое Поле, Времевку, Ольговское, Полтавку, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянку, Новоданиловку и Белогорье.

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На Южнобужском направлении под обстрелами оказались Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка и Заречье Широкое.

https://www.youtube.com/watch?v=vsBr6nVmQBA

Вместе с тем, за минувшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. Была поражена живая сила противника, а также военная и спецтехника.

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«В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около пять позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняются», — добавили в Генштабе.

Направление, где были нанесены удары, не называется.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mei2fmaRdn2sD1eKjsRrR2z38Qj5YvHKaC7xbESbfc5pprmToX8DyB44D8ew3NvGl

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

В Силах обороны ВСУ также уточнили, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза дальнобойных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет не только на юге, но и на других направлениях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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