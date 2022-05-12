Оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный — Минобороны 12 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Бои за остров Змеиный продолжаются (иллюстративное фото) (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Российские оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный для блокирования морских коммуникаций Украины.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

«Корабли черноморского флота России в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задания по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Цель — блокирование морских коммуникаций Украины», — отметил он.

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По словам Мотузяника, в этом районе «есть определенные успехи украинской армии, в том числе по уничтожению российского плавсостава».

11 мая войска РФ в очередной раз попытались усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный на острове Змеиный.

8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.

Также возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.

26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием. Через неделю возле острова были уничтожены еще два российских катера типа Раптор.

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