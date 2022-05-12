Оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный — Минобороны
Бои за остров Змеиный продолжаются (иллюстративное фото) (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)
Российские оккупанты пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный для блокирования морских коммуникаций Украины.
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Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.
«Корабли черноморского флота России в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задания по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на приморском направлении. Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Цель — блокирование морских коммуникаций Украины», — отметил он.
По словам Мотузяника, в этом районе «есть определенные успехи украинской армии, в том числе по уничтожению российского плавсостава».
11 мая войска РФ в очередной раз попытались усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный на острове Змеиный.
8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.
Также возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.
26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием. Через неделю возле острова были уничтожены еще два российских катера типа Раптор.
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