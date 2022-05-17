Атаки РФ в Сумской области: прорыв госграницы не зафиксирован, но обстрелы продолжаются — глава ОВА

17 мая, 15:46
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты обстреливают Сумскую область с территории РФ (Фото:ГПСУ)

Оккупанты обстреливают Сумскую область с территории РФ (Фото:ГПСУ)

В результате новых атак российских оккупантов в Сумской области прорыва госграницы не зафиксировано.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Уточненная информация по ситуации в Шосткинском районе. Прорыв государственной границы не зафиксирован», — отметил он в своем Telegram.

Видео дня
Читайте также:
Остались жена и двое детей. В бою с российскими диверсантами на границе Сумской области погиб пограничник

Глава ОВА добавил, что провокационные обстрелы с территории России продолжаются.

Ранее Живицкий сообщил, что в Сумской области на севере Шосткинского района российские оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.

https://www.youtube.com/embed/PCQV1cK0lnM

16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Тогда в бою погиб украинских пограничник.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Украинско-российская граница Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X