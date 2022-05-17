Атаки РФ в Сумской области: прорыв госграницы не зафиксирован, но обстрелы продолжаются — глава ОВА
Оккупанты обстреливают Сумскую область с территории РФ (Фото:ГПСУ)
В результате новых атак российских оккупантов в Сумской области прорыва госграницы не зафиксировано.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
«Уточненная информация по ситуации в Шосткинском районе. Прорыв государственной границы не зафиксирован», — отметил он в своем Telegram.
Глава ОВА добавил, что провокационные обстрелы с территории России продолжаются.
Ранее Живицкий сообщил, что в Сумской области на севере Шосткинского района российские оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.
16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Тогда в бою погиб украинских пограничник.
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