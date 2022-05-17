Атаки РФ в Сумской области: прорыв госграницы не зафиксирован, но обстрелы продолжаются — глава ОВА 17 мая, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Сумскую область с территории РФ (Фото:ГПСУ)

В результате новых атак российских оккупантов в Сумской области прорыва госграницы не зафиксировано.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Уточненная информация по ситуации в Шосткинском районе. Прорыв государственной границы не зафиксирован», — отметил он в своем Telegram.

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Глава ОВА добавил, что провокационные обстрелы с территории России продолжаются.

Ранее Живицкий сообщил, что в Сумской области на севере Шосткинского района российские оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.

16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Тогда в бою погиб украинских пограничник.



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