Провокации не прекращаются. Россия продолжает артиллерийские обстрелы на границе Сумской и Черниговской областей — ГПСУ 18 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Россия усилила обстрелы приграничных участков в двух областях (Фото:ГПСУ)

Россия продолжает вооруженные провокации на границах Сумской и Черниговской областей.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге.

«Россия не прекращает вооруженные провокации на украинско-российском участке границы на направлениях Черниговской и Сумской областей. Продолжаются артиллерийские обстрелы, в частности и объектов гражданской инфраструктуры, которые размещены в приграничье. Огонь ведется с территории РФ», — отметил он.

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Демченко добавил, что пограничники также фиксируют работу диверсионно-разведывательных групп, которые, прикрываясь огнем артиллерии, пытаются зайти на территорию Украины.

16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Тогда в бою погиб украинских пограничник.

Враг пытался прорвать госграницу Сумской области и 17 мая. но безуспешно.





В этот же день российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области, где расположен учебный центр Вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли 11 человек, еще 14 получили ранения.

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