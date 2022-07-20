Бои на границе Луганской области: войска РФ ударили из Градов по Белогоровке — Гайдай

20 июля, 08:38
Оккупанты разрушают дома в населенных пунктах на границе Луганской и Донецкой областей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты разрушают дома в населенных пунктах на границе Луганской и Донецкой областей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В ночь на среду, 20 июля, войска РФ мощно обстреляли из Градов Белогоровку Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты били из РСЗО несколько раз.

Также серьезно пострадало Верхнекаменское, там по домам оставшихся людей россияне попадали из артиллерии, Градов и авиации.

Видео дня

На границе Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки оккупнаты нанесли семь ракетных ударов, три минометных обстрела, провели две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две — при поддержке реактивной.

Читайте также:
«Очень тяжелая ситуация». Пока неизвестно, сколько людей погибли в Луганской области — ОВА

«Оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу», — добавил Гайдай.

https://www.youtube.com/embed/Y7ItazWDGhA

При этом ВСУ удалось остановить наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери.

Войскам РФ не удается полностью захватить всю территорию Луганской области. Они постоянно штурмуют населенные пункты на границе региона и отправляют ДРГ.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Обучение украинских военных (Фото:8 Отдельный Горно-Штурмовой Батальон / Facebook)
«Армия РФ много не навоюет» /
Аналитик CIT — о слабостях оккупантов на юге и возможности ВСУ бить по объектам в Крыму
20 июля, 08:28
События
Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)
Хмельницкий, Деркач, Гут /
Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений
20 июля, 07:05
Экономика
Роберт Таибби: «Вместо того, чтобы пытаться переделать мир, можно научиться управлять собой» (Фото:Nebasin/Depositphotos)
Семь простых советов. Как принять жизнь такой, какая она есть
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X