Бои на границе Луганской области: войска РФ ударили из Градов по Белогоровке — Гайдай 20 июля, 08:38 Оккупанты разрушают дома в населенных пунктах на границе Луганской и Донецкой областей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В ночь на среду, 20 июля, войска РФ мощно обстреляли из Градов Белогоровку Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты били из РСЗО несколько раз.

Также серьезно пострадало Верхнекаменское, там по домам оставшихся людей россияне попадали из артиллерии, Градов и авиации.

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На границе Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки оккупнаты нанесли семь ракетных ударов, три минометных обстрела, провели две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две — при поддержке реактивной.

«Оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу», — добавил Гайдай.

При этом ВСУ удалось остановить наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери.

Войскам РФ не удается полностью захватить всю территорию Луганской области. Они постоянно штурмуют населенные пункты на границе региона и отправляют ДРГ.



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