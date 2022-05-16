Оккупанты проводят демонстрационные действия в Брянской и Курской областях РФ, чтобы удержать подразделения ВСУ — Генштаб 16 мая, 07:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты усиливают контроль участка на границе Брянской и Курской областей РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На Северском направлении российские оккупанты усилили контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

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Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, противник проводит демонстрационные действия с целью удержания подразделений украинской армии на направлении.

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Таким образом, враг пытается не допустить их переброску в Восточную операционную зону.

Также продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории России на указанном направлении.

Несколько дней назад оккупанты начали перебрасывать в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области.

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