Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск, пытаются захватить Северодонецк — Генштаб

7 июня, 19:44
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Турель с уничтоженной российской техники в поле Черниговской области, 7 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Турель с уничтоженной российской техники в поле Черниговской области, 7 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 7 июня, на 104-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • российские оккупанты продолжают ракетные и авиаудары по военной и гражданской инфраструктуре Украины и пытаются установить контроль над Северодонецком;
  • на Северском направлении в течение дня враг обстрелял Сеньковку Черниговской области, Сопычь, Константиновку, Старые Вирки и Великую Писаревку Сумской области;
  • на Харьковском направлении россияне ведут бои и пытаются удержать занятые рубежи, продолжают обстрелы украинских войск, минируют территорию;
  • на Славянском направлении основные усилия противника направлены на подготовку к наступлению на Славянск. Оккупанты обстреляли районы Великой Камышевахи, Долины, Курульки, Грушевахи, Красной Поляны и Шнурков;
  • на Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения защитников Украины и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Лисичанска, Боровского и Метелкино;
  • на Бахмутском направлении украинские бойцы успешно сдерживают штурм россиян в районе Камышевахи. Враг безуспешно пытался вести штурм в направлениях Светлодарска и Углегорской ТЭС;
  • возле Нагорного благодаря действиям защитников Украины оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции;
  • на Южнобугском направлении основные усилия россиян направлены на разведку, удержание занятых рубежей и восстановление утраченных позиций. Оккупанты пытаются не допустить контрнаступления украинских войск в Херсонской и Николаевской областях;
  • ПВО Украины снизила интенсивность применения вражеской авиации. Усилия оккупантов сосредоточены на поддержке действий наземной группировки и ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Украине;
  • из-за потерь личного состава и техники враг активно использует гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334798485499903

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 31 360 человек личного состава, 1390 танков, 694 артиллерийские системы, 212 самолетов, 177 вертолетов, 553 беспилотника, 13 кораблей и катеров и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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