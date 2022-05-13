Оккупанты отводят подразделения из-под Харькова и продолжают наступление на Донбассе — Генштаб 13 мая, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Украинские флаги 13 мая 2022 года на доме культуры в Дергачах Харьковской области, где находился гуманитарный штаб и по которому нанесли удар российские оккупанты (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в пятницу, 13 мая, на 79-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты продолжают наступление на востоке, ракетный удары по промышленной инфраструктуре и обстрел гражданских объектов в Украине;

в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области Беларуси продолжаются сборы с военнообязанными в рамках проверки белорусских войск . Угроза ракетных ударов и бомбардировок территории Украины из Беларуси сохраняется;

. Угроза ракетных ударов и бомбардировок территории Украины из Беларуси сохраняется; на Северском направлении российские оккупанты усиливают охрану участка границы в Брянской и Курской областях. Россияне со своей территории обстреляли из артиллерии гражданские объекты в Сумской области и нанесли авиаудар по населенному пункту Толстодубово;

и нанесли авиаудар по населенному пункту Толстодубово; на Слобожанском направлении оккупанты пытаются отойти от Харькова и не допустить выход Сил обороны Украины в тыл российских войск в районе Изюма . Вражеские подразделения обстреливали позиции украинских войск в районах Петровки, Питомника, Русских Тишек и Терновой;

. Вражеские подразделения обстреливали позиции украинских войск в районах Петровки, Питомника, Русских Тишек и Терновой; на Славянском направлении основные усилия врага были направлены на наступление в районе Богородичного ( успеха не имело). Оккупанты обстреливали из артиллерии Новую Дмитровку и Краснополье, наносили авиаудары по районам Долины и Адамовки;

успеха не имело). Оккупанты обстреливали из артиллерии Новую Дмитровку и Краснополье, наносили авиаудары по районам Долины и Адамовки; на Донецком и Таврическом направлении противник пытался установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой. На Лиманском направлении — безуспешно пытается закрепиться в районе Александровки ;

; на Северодонецком направлении оккупанты продолжают активный обстрел в районе Рубежного;

на Бахмутском направлении россияне безуспешно проводили штурм в направлениях на Золотое и Камышеваху , обстреливают Тошковку и Орехово;

, обстреливают Тошковку и Орехово; на Авдеевском направлении враг при поддержке артиллерии без успеха ведет наступление в направлениях Каменки и Новоселовки ;

; в Мариуполе оккупанты продолжают обстреливать и блокировать подразделения защитников города в районе завода Азовсталь ;

; на Южнобугском направлении противник обстреливал подразделения Сил обороны Украины из ствольной артиллерии и минометов, проводит воздушную разведку;

на временно захваченных территориях оккупанты незаконно задерживают местных жителей, особенно людей с активной проукраинской позицией.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла уже 26 900 человек личного состава, 1205 танков, 200 самолетов, 162 вертолета, 405 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.



Контрнаступление продолжается. Спецподразделение Кракен показало, как освобождает село Питомник в Харьковской области https://www.youtube.com/embed/j3fzQU7zKLc

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