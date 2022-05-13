Оккупанты отводят подразделения из-под Харькова и продолжают наступление на Донбассе — Генштаб
Украинские флаги 13 мая 2022 года на доме культуры в Дергачах Харьковской области, где находился гуманитарный штаб и по которому нанесли удар российские оккупанты (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в пятницу, 13 мая, на 79-й день с начала полномасштабного вторжения России.
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Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- российские оккупанты продолжают наступление на востоке, ракетный удары по промышленной инфраструктуре и обстрел гражданских объектов в Украине;
- в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области Беларуси продолжаются сборы с военнообязанными в рамках проверки белорусских войск. Угроза ракетных ударов и бомбардировок территории Украины из Беларуси сохраняется;
- на Северском направлении российские оккупанты усиливают охрану участка границы в Брянской и Курской областях. Россияне со своей территории обстреляли из артиллерии гражданские объекты в Сумской области и нанесли авиаудар по населенному пункту Толстодубово;
- на Слобожанском направлении оккупанты пытаются отойти от Харькова и не допустить выход Сил обороны Украины в тыл российских войск в районе Изюма. Вражеские подразделения обстреливали позиции украинских войск в районах Петровки, Питомника, Русских Тишек и Терновой;
- на Славянском направлении основные усилия врага были направлены на наступление в районе Богородичного (успеха не имело). Оккупанты обстреливали из артиллерии Новую Дмитровку и Краснополье, наносили авиаудары по районам Долины и Адамовки;
- на Донецком и Таврическом направлении противник пытался установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой. На Лиманском направлении — безуспешно пытается закрепиться в районе Александровки;
- на Северодонецком направлении оккупанты продолжают активный обстрел в районе Рубежного;
- на Бахмутском направлении россияне безуспешно проводили штурм в направлениях на Золотое и Камышеваху, обстреливают Тошковку и Орехово;
- на Авдеевском направлении враг при поддержке артиллерии без успеха ведет наступление в направлениях Каменки и Новоселовки;
- в Мариуполе оккупанты продолжают обстреливать и блокировать подразделения защитников города в районе завода Азовсталь;
- на Южнобугском направлении противник обстреливал подразделения Сил обороны Украины из ствольной артиллерии и минометов, проводит воздушную разведку;
- на временно захваченных территориях оккупанты незаконно задерживают местных жителей, особенно людей с активной проукраинской позицией.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла уже 26 900 человек личного состава, 1205 танков, 200 самолетов, 162 вертолета, 405 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.
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