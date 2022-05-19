Оккупанты сосредоточили усилия на Донецком направлении — Генштаб 19 мая, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Буче Киевской области, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в четверг, 19 мая, на 85-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 19 мая

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основные усилия российские оккупанты сосредоточили на Донецком направлении , используют артиллерию, авиацию и минометы;



, используют артиллерию, авиацию и минометы; угроза ракетно-бомбовых ударов по гражданской и военной инфраструктуре с территории Беларуси сохраняется;

в приграничных районах Брянской и Курской областей враг оборудует дополнительные позиции и защитные сооружения. Россияне обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумской области : Эсмань, Сопычь и Середина-Буда;

: Эсмань, Сопычь и Середина-Буда; на Слобожанском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижение Сил обороны Украины в глубину временно захваченных территорий. В отдельных районах россияне безуспешно пытались проводить контратаки;

и не допустить продвижение Сил обороны Украины в глубину временно захваченных территорий. В отдельных районах россияне безуспешно пытались проводить контратаки; продолжаются бои в районах Терновой и Борщевой ;

; на Славянском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Пришиба, Грушевахи и Богородичного . На Донецком направлении враг активизировал наступление и штурм, чтобы улучшить тактическое положение;

. На Донецком направлении враг активизировал наступление и штурм, чтобы улучшить тактическое положение; в районе Северодонецка россияне проводили штурм, понесли потери и отступили на ранее занятые позиции, бои в районе Тошковки продолжаются;

и отступили на ранее занятые позиции, бои в районе Тошковки продолжаются; оккупанты проводили наступление в районе Александрополя Ясиноватского района, безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Пилипчатино, Дружбы и Триполья ;

; на Авдеевском направлении оккупанты проводили штурм в районе Новобахмутовки при поддержке артиллерии, понесли потери и отступили;

на Кураховском направлении враг безуспешно проводил наступление в районах Степного, Славного и Марьинки при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых минометных систем;

при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых минометных систем; на Лиманском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Озерного и Лимана ;

; российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают изолировать районы боевых действий, ведут разведку, поддерживают действия наземной группировки и блокируют гражданское судоходство;

на временно захваченных территориях российские оккупанты нарушают права и свободы мирных жителей , запрещают свободно передвигаться и уезжать на подконтрольную Украине территорию;

, запрещают свободно передвигаться и уезжать на подконтрольную Украине территорию; личный состав противника деморализован и не получает обещанные выплаты за участие в боевых действиях, продолжает нести значительные потери в боях с защитниками Украины. В оккупационных войсках фиксируют случаи дезертирства.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла 28 500 человек личного состава, 1254 танка, 203 самолета, 167 вертолета, 455 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

Оккупанты бегут. Украинские десантники уничтожают БМП и пехоту россиян https://www.youtube.com/embed/xsXGrR1uJgk

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