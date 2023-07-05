На бердянском направлении. Военный раскрыл детали крупнейшего продвижения ВСУ вглубь обороны России 5 июля, 13:18 На бердянском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны врага на расстояние до 2 км (Фото:Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку via Facebook)

Представитель Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в интервью Radio NV рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на бердянском направлении, где за прошлые сутки зафиксировано наибольшее продвижение — до 2 километров вглубь обороны врага.



«Там мы закрепляемся на достигнутых рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляется контрбатарейная борьба. Проводится разминирование. На разминировании делаем акцент», — рассказал Шершень в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам представителя Сил обороны таврического направления, враг оказывает ожесточенное сопротивление, но украинские военные, системно давят на определенные участки фронта, продавливают оборону россиян и уничтожают их боевой потенциал.

«Всего за прошлые сутки безвозвратные потери врага (то есть убитыми) 72 оккупанта, ранеными (то есть санитарные) 166 человек. Уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники противника, в частности, два танка, девять боевых бронированных машин, восемь артсистем и минометов, четыре реактивных систем залпового огня. Уничтожены средства ПВО: один ЗРК Панцирь-С и два ЗРК Тор. За этим дорогостоящим теперь уже хламом буквально охотились», — описал Шершень потери оккупационных войск.

Также он рассказал, что ВСУ за прошлые сутки удалось уничтожить два склада боеприпасов оккупантов и один пункт управления.

4 июля Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления сообщил, что на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

