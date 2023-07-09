«У москалей дела не очень». Командир подразделения Terra о ситуации на южном фланге Бахмута 9 июля, 11:52 Украинские военные неподалеку от Бахмута, кадр видео, опубликованного 25 июня 2023 года (Фото:3rd assault brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай Волохов в интервью Radio NV рассказал о ситуации на южном фланге Бахмута.

«В целом на южном направлении от Бахмута, на южном фланге, у москалей дела, как говорится, очень не очень. И если все будет происходить, если тот темп, который поддерживается уже определенное время, будет выдержан в дальнейшем, хватит ресурсов, они что-то там не придумают у себя, то Клещеевкой не ограничимся», — сказал Волохов в эфире Radio NV.

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По словам военного, на южном фланге Бахмута ВСУ имеют успехи и наступают, а «враг или бежит, или сдается в плен».

«Коэффициент потерь очень сильно в нашу пользу, некоторые наступательные операции проходят без безвозвратных потерь, имеем только раненых», — добавил он.

Волохов оценил коэффициент потерь как «1:15 в нашу пользу».

7 июля Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении, и там продолжаются тяжелые бои.

4 июля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута.

Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.



